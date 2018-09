Grande successo per "In moto per Bryan"

I moto club sammarinesi hanno unito le forze per organizzare un evento di beneficenza a favore di Bryan Toccaceli.

Erano oltre 100 i motociclisti all'ex tiro a volo di Murata da dove i partecipanti sono partiti per due diversi percorsi: uno per moto stradali e l'altro per fuoristrada. L'idea nasce dalla collaborazione di quattro moto club: Six Pistons, MC Titano, MC Pennarossa e MC San Marino.

Il tour organizzato ha avuto una durata di circa 4 ore con tutti i motociclisti che poi si sono ritrovati di nuovo a Murata per il pranzo. Nell'occasione è stata organizzata anche una lotteria di beneficenza sostenuta da diverse attività sammarinesi. Tutto il ricavato della giornata è stato devoluto a favore di Bryan Toccaceli.

Grande soddisfazione per gli organizzatori per la grande partecipazione che ha visto anche la presenza di tanti tifosi e sostenitori di Bryan che si sono uniti ai motociclisti per partecipare all'evento nel corso della giornata.

Presenti anche i genitori e famigliari del pilota sammarinese.



Elia Gorini