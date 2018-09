Ottimi piazzamenti per la Scuderia San Marino a San Martino di Castrozza e Modena

Si è conclusa con LA 43° piazza assoluta (8° di classe) l'avventura di Danilo Tomassini e Stefano Spadoni al 38° Rally San Martino di Castrozza.



Una gara molto difficile di suo, vista la presenza di due tratti cronometrati di oltre 26 km (da ripetersi due volte), a tutto questo si è unito il meteo, che si sa in montagna è molto ballerino, ha reso veramente complicato la scelta dei pneumatici ed assetti.



“gara tosta con prove molto impegnative - hanno commentato - ma al tempo stesso bellissime e spettacolari, in particolar modo il Manghen e la Val Malene. Purtroppo proprio su queste due prove abbiamo sofferto un calo di potenza del motore nei bassi regimi, cosa che ci ha pesantemente penalizzato perché c'era tantissima salita e tantissime ripartenze in salita praticamente da fermo.



Brillante invece il risultato ottenuto dal nostro portacolori Massimo Bizzocchi che navigava Ivan Ferrarotti su Renault Clio R3T. Per loro una splendida 12° posizione assoluta, conquistando il primo posto in classe R3T dopo un duello sul filo dei secondi con Federico Gasperetti e il secondo posto in 2WD.



Buona prestazione nel Rally di Modena riservato alle vetture storiche per Davide Cesarini e Mirco Gabrielli, che chiudono la due giorni nelle strade modenesi con una sesta piazza assoluta.



“la gara non è andata come ci eravamo prefissati, - hanno commentato Cesarini e Gabrielli - nelle prove disputate nella giornata di sabato abbiamo avuto un problema all'anteriore che purtroppo abbiamo potuto risolvere troppo tardi dopo vari tentativi, nella giornata di domenica invece, abbiamo usato la gara in ottica test per il Legend, in quanto ormai compromessa la lotta per l'assoluta. Alla fine portiamo a casa una 6° piazza assoluta, la vittoria di classe (Ford Escort RS 1600 MKI) e il secondo posto nel nostro raggruppamento. Ora ci prepariamo in vista del tanto atteso Rally Legend.”



13° posizione assoluta (1° di classe S1600) l'avventura del navigatore Livio Ceci sempre al Rally di Modena. L'esperto codriver con oltre 200 gare in carriera, insieme a Luca Bonfatti per la prima volta su una Renault Clio S1600.