Rally del Molise: Bizzocchi dedica la vittoria a Bryan Toccaceli

L'equipaggio Giuseppe Testa - Massimo Bizzocchi, su una Ford Fiesta R5 del Team D'Ambra, si è aggiudicato il 23° Rally del Molise. Decisivo l'ultimo tratto cronometrato: alla fine di una battaglia contro Minchella, la vittoria è arrivata per soli 2 decimi di vantaggio e che va a bissare quella ottenuta nella passata edizione.



“Ci tenevamo moltissimo a portare a casa la vittoria - ha commentato Bizzocchi subito dopo i festeggiamenti - sull'ultimo giro di prove abbiamo montato pneumatici più duri modificando anche l'assetto della vettura. Azzardo che ha ripagato, alla fine abbiamo vinto per soli 2 decimi. È stata un'emozione unica ed incredibile, voglio dedicare questa vittoria a Bryan Toccaceli. Ringrazio i nostri ricognitori, tra cui il mio amico Alex Raschi che anche grazie al loro prezioso lavoro dobbiamo la vittoria.”



Per il portacolori della Scuderia San Marino il prossimo appuntamento sarà sulle strade di Verona dove andrà in scena l'atto finale di un CIR elettrico come non mai, il co-driver bianco-azzurro leggerà le note a Ivan Ferrarotti su una Renault Clio R3T.



fm