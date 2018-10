Sebastien Ogier ha vinto il rally del Galles, terz'ultima prova del campionato del mondo

In Galles, grande spettacolo e continui colpi di scena.

Un trionfo che permette al pilota francese di riaprire la corsa al titolo iridato.

Il portacolori di casa Ford è stato autore di una gara fantastica e di un finale da autentico fuoriclasse.

Ogier si è aggiudicato le ultime tre prove speciali, scavalcando Jari Latvala e chiudendo con 10 secondi di vantaggio sul pilota finlandese.

Un capolavoro che vale la quarta vittoria stagionale, la 44esima in carriera e sopratutto il secondo posto nella classifica mondiale, a soli 6 punti da Neuville.

Per il belga della Hyundai, è stato un weekend davvero complicato.

Nella seconda tappa è finito fuori strada, scivolando in nona posizione.

Da quel momento, è cominciata una spettacolare rimonta, che ha permesso a Neuville di risalire fino al quinto posto assoluto.

Davvero sfortunato Ott Tanak.

il pilota estone, reduce da tre vittorie consecutive, stava letteralmente dominando la gara, quando è stato costretto al ritiro, per un guasto al radiatore della sua Yaris.

Da segnalare la bellissima gara di Jari Latvala, sempre protagonista nelle posizioni di vertice e meritatamente al secondo posto con la sua Toyota.

Completa il podio, un altro pilota finlandese, Esapekka Lappi anche lui al volante di una Yaris.

Citazione di merito anche per il britannico Craig Breen, quarto assoluto e nel prossimo weekend, tra i grandi protagonisti del rally Legend.

A due gare dal termine, Thierry Neuville guida la classifica iridata con 189 punti, sei in più di Ogier risalito a 183 mentre Tanak resta fermo a quota 168.

Prossimo appuntamento dal 26 al 28 ottobre con il rally di Catalunya, penultima prova di un mondiale mai cosi combattuto.



p.f.