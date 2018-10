È tutto pronto, domani inizia il RallyLegend

È tutto pronto, o quasi, per la sedicesima edizione del RallyLegend. La kermesse motoristica che porta sul Titano tantissimi appassionati di rally e che soprattutto permette di rivivere i fasti di un tempo con le macchine che hanno fatto la storia di questo sport, quest'anno non farà di certo rimanere delusi.



La grande attrazione sarà sicuramente la Martini Racing Parade, dedicata al 50esimo anniversario dall'entrata degli storici colori rosso, blu e azzurro nel panorama del motorsport. Sarà uno spettacolo unico con circa 20 macchine cariche di gloria rallystica, tutte nella inconfondibile livrea Martini Racing, guidate da quei piloti che le hanno rese leggendarie. Biaison, Kankkunen, Alen e tanti altri percorreranno la prova spettacolo “The Legend” per ben 4 volte, due al sabato e due alla domenica.



Oltre alla parata di questi grandi campioni alla Ciarulla, la gara vera e propria lungo le strade del Titano che partirà ufficiosamente venerdì con lo shakedown e ufficialmente con le prime due prove speciali in notturna, “I Laghi” e “San Marino” da ripetere due volte. Anche quest'anno le auto saranno suddivise in diverse categorie di gara, tra cui Historic, Myth, WRC-Kit Car e le Legend Stars che andranno ad arricchire uno show già sensazionale ed irripetibile. C'è grande attesa per le oltre 150 macchine al via e per i grandi nomi già annunciati, il finlandese Mikko Hirvonen e l'uruguaiano Gustavo Trelles, storici pionieri del WRC, e due piloti che attualmente corrono nel Mondiale Rally come Kris Meeke e Craig Breen.



Spettacolo sull'asfalto della Repubblica ma anche al Multieventi dov'è stato allestito, come al solito, il Village e la RallyLegend Arena. Nel corso dei 4 giorni di manifestazione, sessione autografi dei campioni del passato e del presente, la presentazione del libro di Gigi Pirollo “Una curva lunga una vita” e, ad inaugurare il RallyLegend, la conferenza stampa in programma domani alle ore 11.00 e la Cerimonia di Inaugurazione con la “The Legend Parade” alle 19, nel quale tutte le macchine più importanti e i grandi campioni sfileranno nel Village.

E' un edizione che si preannuncia indimenticabile.



Alessandro Ciacci