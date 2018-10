Domani l'Ape Legend Show, sfida a due tra Rosati e Cecchetti

Finito il RallyLegend, le strade della Repubblica saranno ancora una volta scenario di una vera e propria sfida all'ultima derapata con l'Ape Legend Show, in programma domani.

Dopo un anno di stop torna l'Ape Legend Show, la divertente competizione dedicata agli ApeCar e che vedrà questi prototipi sfrecciare in Viale Campo dei Giudei, a Fonte dell'Ovo, domani.

La gara, organizzata dalla Società Polisportiva Cailungo, è valida anche come ultima tappa del Campionato Italiano Ape Cross UISP 2018. Competizione di nicchia ma che riunisce ogni anno tanti appassionati di motori curiosi di vedere e soprattutto ascoltare l'inconfondibile suono di questi prototipi autocostruiti da meccanici diventati veri e propri piloti.



Gianluigi Ciavatta, direttore dell'Organizzazione di Gara, parla di circa 15 iscritti con possibilità di avere qualche presenza in più, all'ultimo minuto. L'Ape è un'eccellenza italiana e il fatto di rappresentare una competizione così importante in Repubblica è un'onore per il Cailungo, sempre pronto a proporre nuovi eventi originali.



Tra i favoriti Loris Rosati, cannibale della categoria. Anche San Marino può dire la sua con Luca Cecchetti. Saranno loro due a giocarsi il campionato sul filo del rasoio.

Oltre alla gara vera e propria, ci sarà anche l'occasione di ricordare Fabio Bollini; infatti questo Ape Legend Show sarà anche il secondo memorial a lui dedicato.



AC