Bryan Toccaceli: Natale e capodanno in famiglia

Bryan Toccaceli ha passato il giorno di Natale nella sua casa di Domagnano con i propri famigliari. In serata il rientro ad Imola. Toccaceli, prosegue la rieducazione presso l'istituto di Montecatone, i medici gli hanno dato il benestare per il rientro in Repubblica lunedì 31 dicembre e con tutta probabilità trascorrerà la notte di San Silvestro a San Marino

L.G