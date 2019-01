Per Bryan Tocacceli una giornata con Valentino Rossi

Il pilota sammarinese è stato ospite a Tavullia di Valentino e della VR46

Una domenica speciale per Bryan Toccaceli trascorsa insieme a Valentino Rossi. Con il pilota della Yahama anche quelli della VR46 Academy: Andrea Migno, Nicolò Bulega e Niccolò Antonelli. Non potevano naturalmente mancare gli amici Stefano Manzi e Nicolò Tamagnini. C'erano anche Mattia Pasini e l'ex pilota, oggi commentatore, Mauro Sanchini. Un bel pomeriggio, vissuto a Tavullia proprio a casa di Valentino Rossi. Il nove volte campione del Mondo ha sempre espresso la vicinanza a Bryan Toccaceli e in più di un'occasione ha manifestato la volontà di incontrare il pilota sammarinese. "Una persona eccezionale", ha detto a San Marino RTV mamma Sabrina, "Valentino è stato veramente gentile, abbiamo pranzato con lui e gli altri piloti, Valentino ha voluto trascorrere un po' di tempo con Bryan in assoluta tranquillità prima del ritorno a Montecatone".



Elia Gorini