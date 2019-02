Il funambolico Ken Block, con la Ford Escort Cosworth, a Rallylegend 2019

Il pilota statunitense Ken Block sarà al via della prossima edizione di Rallylegend in programma dal 10 al 13 ottobre. Fenomeno mediatico con le sue spettacolari esibizioni ma anche con partecipazioni a gare del Mondiale rally, Ken Block sarà presente alla gara sammarinese con una Ford Escort Cosworth degli anni ’90. Sicuramente un attrattiva in più, per un Rallylegend di dimensioni sempre più internazionali