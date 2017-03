San Marino 2017, Schoebel: "Sopralluogo positivo, sarà una grande edizione"

Il presidente della Commissione Tecnica dei Giochi dei Piccoli Stati "recensisce" positivamente lo stato dei lavori e qualità dell'impiantistica sportiva sammarinese.

Era il dominus della giornata odierna - Jean-Pierre Schoebel - che dall'alto della sua carica di presidente della Commissione Tecnica dei Giochi dei Piccoli Stati, era chiamato a valutare (a poco più di due mesi dal via) lo stato dell'arte dei lavori relativi alla XVII edizione della Piccola Olimpiade.



Un "feedback decisamente positivo - commenta Schoebel - poiché ogni aspetto è parso ben preparato; siamo molto soddisfatti e credo che quella di San Marino 2017 sarà una grande edizione dei Giochi dei Piccoli Stati".



Naturalmente si può sempre progredire per offrire un prodotto ancor migliore alle delegazioni sportive che dal 29 maggio al 3 giugno prossimi saranno in territorio: "Difficile dare ulteriori suggerimenti dal punto di vista organizzativo; del resto più volte i Giochi dei Piccoli Stati sono stati disputati qui, la terza tra qualche settimana appena. Un'avventura iniziata proprio a San Marino nel lontano 1985 e come allora il nostro propositivo deve essere - ed è - quello di migliorare sotto ogni profilo, al fine di garantire un alto livello delle competizioni".



Nel video l'intervista a Jean-Pierre Schoebel, presidente della Commissione Tecnica dei Giochi dei Piccoli Stati.



LP