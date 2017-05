#sanmarino2017: atteso oggi l'arrivo delle prime delegazioni

Arrivati ieri i capi missione degli 8 Stati partecipanti ai Giochi dei Piccoli Stati 2017, oggi si attende l'arrivo delle prime delegazioni, in vista dell'inizio della competizione, che vedrà il via lunedì, con la cerimonia di apertura, che si terrà alle 21 del 29 maggio 2017 al San Marino Stadium di Serravalle.

Per l'apertura della diciassettesima edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa graviteranno circa 6 mila persone attorno al San Marino Stadium, il Comitato Olimpico sammarinese quindi consiglia a tutti di arrivare allo Stadio con largo anticipo. Saranno capillari i controlli di sicurezza.