Il Ciclismo fa pieno: oro a squadre e Olei argento

Il sole picchia e spacca, ma fa più bello il capolavoro del team sammarinese.



Quella d’argento che vince in volata Federico Olei e quella d’oro che si completa nella classifica a squadre grazie anche Federico Gasperoni, ottavo, e Luigi Giulietti dodicesimo, sono le prime due medaglie.



E’ stata una mattinata da strizzare i cuori che sudano più delle magliette. Al secondo dei 6 passaggi previsti per gli uomini, parte il monegasco Petrovski che ne fa uno a tutta prima di essere riassorbito.



Ogni giornata ha i suoi eroi e quelli mancati. Sono tre: Il cipriota Agouits, il monegasco Riviera Vargas e il golden boy di casa Michael Antonelli.



Vanno via e fanno il vuoto, spingono, prendono quasi due minuti. La magia si dissolve poco alla volta, in un ultimo giro in cui il gruppo aumenta e va a tutta.



La resa a 300 metri dall’arrivo. 300 metri che dividono delusione e trionfo: e sono sufficienti a Federico Olei per organizzare la volata e dar fastidio a Lydel Pit.



Lussemburgo, che gli arriva davanti di mezza bici. Per lui arriva un argento di soddisfazione e fatica. Mentre i conti mezz’oretta dopo la fine rivelano che San Marino si mette al collo l’oro a squadre.



Nel video le interviste a Michael Antonelli e Walter Baldisserra (Presidente Federazione Sammarinese Ciclismo)



r.c.