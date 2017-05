Tiro a volo: Gian Marco Berti al comando delle qualificazioni

Il sammarinese spara 72/75 come Lyndon Sosa, Mancini sesto a pari merito con altri tre atleti: domani le ultime due serie e la finale.

Al campo gara della Ciarulla è Gian Marco Berti a fare gli onori di casa, facendo valere il pettorale numero uno, premessa e conseguenza – questa tutt'altro che scontata – di una prestazione di primissimo livello. La prima delle cinque serie di qualificazione dice 24: il sammarinese spara con rinnovata precisione, frutto di una preparazione meticolosa all'evento di casa. Media d'eccellenza mantenuta dai successivi 23 e 25, per un 72/75 totale che lo fissa all'apice della graduatoria al termine della prima giornata di qualificazione.



Domani gli ultimi cinquanta piattelli, quelli che ci diranno se sarà ancora una questione a due per quanto riguarda la leadership in vista della finale. Anche il 24enne lussemburghese Lyndon Sosa ha sparato infatti un grande 72, senza tener conto che Pace e Mylonas hanno piazzato degli ottimi 70 per Malta e Cipro.



Mancini è negli specchietti di Markovic (69) ed al momento coabita al sesto posto – l'ultimo buono per accedere alla finale di domani – con Aktezi, Da Silva Loureiro e Fantanili: i loro 67 sono però del tutto indecifrabili, visti i 66 e 65 di Galea e Dandreis che chiudono il gruppo di 11 concorrenti al podio del trap.



LP