Raffa pigliatutto: Oro a Dall'Olmo, Argento a Frisoni

È' un pomeriggio principesco alla bocce. Talmente facile e talmente bello che la finale di Raffa diventa un campionato sammarinese valido per i Giochi dei Piccoli Stati.



Vince Enrico Dall'Olmo, Oro su Jacopo Frisoni, Argento. E chi pensa ancora alla bocca come uno sport per occupare il tempo libero di adulti in libera uscita taccia per sempre. Le medaglie sammarinesi hanno meno di quarant'anni in due. Ma vincono tutto. E dopo aver cannibalizzato la Raffa di coppia e non potendosi dividere quella di singolare, fanno oro e argento. Un punto alla volta, un livello altissimo.



Presente e futuro di una disciplina forziere di medaglie. La meglio gioventù regala una partita di grande livello. Lo strappo porta Enrico ad un passo dal trionfo sul 10-7. Ma il colpo di reni dell'amico compagno lo riporta 10-10. Decisive le ultime bocce e la maggior freddezza di Dall'Olmo a chiudere 12-10.



All'ultimo atto i due ragazzi si sono qualificati in una mattinata dedicata alle semifinali. Jacopo Frisoni ha battuto l'esperto maltese Farrugia per 12-7, Enrico Dall'Olmo ha stirato Caroccia, atleta del Liecthtenstein per 12-4.



r.c.