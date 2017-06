Tennis: De Rossi e Barbieri bronzo con rammarico

Il doppio misto sammarinese si ferma in semifinale coi ciprioti Neos/Serban.

Non va come si voleva, sul centrale di Montecchio, dove Marco De Rossi e Gioia Barbieri si giocavano contro Eleftherios Neos e Georgiana Serban le proprie possibilità di accesso alla finalissima per la medaglia d'oro nel doppio misto.



I ciprioti si dimostrano più solidi ed affiatati, con la Serban esaltata dal doppio 6-1 con cui in mattinata ha conquistato la finale nel singolare. Il primo set si decide al decimo gioco, viziato dai due doppi falli di De Rossi che – da una comoda posizione di 30-0 – porta il duo sammarinese a rincorrere nel computo dei set.



Il secondo è ben approcciato dai biancazzurri, che breakano Neos al quinto gioco. Sul conseguente turno al servizio, Barbieri è strepitosa nel difendere il vantaggio acquisito e confermato con un pazzesco passante lungo linea che fulmina l'opposto cipriota.



Neos e Serban riusciranno comunque a rifarsi sotto, recuperando il break di vantaggio ritrovandosi nella medesima situazione del set precedente: 5-4 sul servizio avversario. E una volta di più, con qualche errore non forzato di troppo, è San Marino a capitolare: 6-4, 6-4 il finale; De Rossi fa mea culpa, Barbieri analizza.



LP