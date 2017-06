Volley: troppo Cipro per San Marino, l'Islanda al tie-break nelle donne

La squadra di Mascetti cede 3-0, quella di Morolli al quinto dopo un bel recupero.

Seconda giornata difficile per la pallavolo sammarinese. Contro Cipro i ragazzi del ct Mascetti non riescono nell'impresa cedendo 3-0. Cipro conferma di essere una squadra di altissimo livello e candidata alla vittoria della medaglia d'oro. E' di fatto una partita che vede la squadra avversaria in sostanziale controllo del match. Cipro è una nazionale molto forte fisicamente, San Marino ha cercato di contenere gli avversari, giocando comunque una buona gara. Nel primo set Cipro s'impone 25/19, i biancoazzurri hanno cercato nel secondo di riaprire la gara, ma sono stati costretti a cedere 25/20, prima del definitivo 25/17 che ha consegnato alla squadra di Koutouleas la seconda vittoria nel girone. Cipro al comando davanti al Lussemburgo che ha battuto 3-0 l'Islanda.

Sfiora l'impresa la squadra femminile contro l'Islanda che s'impone 3-2 dopo un bel recupero sammarinese. Nel primo set le biancoazzurre fanno fatica a contenere gli attacchi avversari. La partita sembra abbastanza scritta dopo il 25/21 del primo parziale. Il PalaCasadei spinge San Marino che gioca secondo e terzo set di assoluto livello e con un doppio 25/20 ribalta la partita. Biancoazzurre di ricorsa che sembrano poter far proprio il successo. L'inizio del quarto set è difficilissimo. L'Islanda piazza un break di 8-0. San Marino prova con orgoglio a risalire, ma l'Islanda va a vincere 25/16. La partita si decide al tie-break, viene ancora più fuori la fisicità delle islandesi che colpiscono duro. Vince l'Islanda 15/7. Girone guidano da Cipro con 5 punti davanti a Lussemburgo e San Marino con 4. Tutto resta ancora apertissimo.



Elia Gorini