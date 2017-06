Atletica, le storie di bronzo di Ercolani-Volta e Guerra

Il caldo pomeridiano dello Stadium e' un nemico in più. Ma sta giù dal podio dove invece salgono Andrea e Joe.



Ercolani Volta, il primo. Terzo e veloce 53''07 (tra l'altro nuovo best per il quattrocentista sammarinese). Bella la sua progressione nella seconda parte di corsa chiusa in crescendo alle spalle del lussemburghese Frisch e dell'islandese Josonarson. Bella condizione per Ercolani Volta che centra soddisfatto l'obiettivo medaglia.



Agguantata quando ormai sembrava sfumata anche dal soldato Joe. Il ragazzone che viene dagli Stati Uniti si cimenta con coraggio nei 3.000 siepi e quando i primi 3 sembrano ormai giocarsi il podio succede una di quelle cose che rendono crudele e bellissimo qualsiasi tipo di sport.

Soffre Guerra e stringe un legno tra i denti che diventa bronzo quando mezza pista più avanti un infortunio ha fermato il monegasco Ouerdi costretto a caricare i sogni in ambulanza e togliere le catene a quelli di Joe. Che ha tenuto duro, preso il bronzo, ringraziato "fortunato e onorato di aver indossato la divisa di San Marino".



Una bella lezione di sport, ripagata da un colpetto di quella roba che fa parte della vita e anche quindi dello sport.



r.c.