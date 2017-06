Beach volley d'oro e a punteggio pieno

San Marino chiude il torneo di beach volley femminile con la quinta vittoria in altrettante partite. 2-0 su Malta per Silvia Bulgarelli e Debora Pini che concludono a punteggio pieno. 21-15 e 21-16 i parziali dei due set.



Per San Marino una medaglia d'oro storica nel beach femminile, ottenuta proprio nell'edizione in cui questa disciplina ha debuttato a San Marino in occasione dei Giochi dei Piccoli Stati.



p.c.