Tennis Tavolo, nei quarti Letizia Giardi-Petric e Morri-Konsbruck. Eliminati Ragni e Federico Giardi

Se le biancazzurre vincono si assicurano il podio: si gioca alle 19. I due ragazzi fuori nella fase a gironi.

Ufficializzati i quarti di finale del torneo singolare femminile di tennis tavolo: Letizia Giardi, seconda nel Gruppo D, affronterà la regina del Gruppo C, la montenegrina Ivona Petric; Chiara Morri, seconda nel Gruppo A, se la vedrà con la lussemburghese Danielle Konsbruck, prima nel Gruppo B. Entrambe le partite si disputano alle 19: se le biancazzurre passano si assicurano il podio, visto che il bronzo va ex aequo alle perdenti delle semifinali.



Semifinali che, nel torneo maschile, non vedranno in scena i sammarinesi Lorenzo Ragni e Federico Giardi, entrambi eliminati nella fase a gironi. Ragni parte con due vittorie per 3-1 – contro il lussemburghese Ciociu e il cipriota Hristov – e una per 3-0, con l'islandese Ulfarsson, poi incappa nel ko col montenegrino Radovic. A quel punto col monegasco Provost serve almeno un 3-1, invece arriva un ko per 3-0 e tanti saluti.

Federico Giardi invece parte battendo 3-2 l'islandese Mimisson, seguiti da tre ko per 3-0 contro il montenegrino Bakic, il lussemburghese Michely e il monegasco Peretti.



RM