Biliardo: San Marino presente ai Mondiali di Lugano

Al Padiglione Conza di Lugano, in Svizzera, è iniziato il primo Campionato Mondiale di Biliardo per Squadre Nazionali.

Tra i 13 team partecipanti anche San Marino, rappresentato da Gobbi, Gasperoni, Guardigli, Bucci e Colombari.



Biancazzurri inseriti nel Girone C con Italia, Francia, Belgio e Lussemburgo.

E proprio contro quest'ultimi sono arrivati, ieri, i primi punti di San Marino grazie alle vittorie per 1-0 di Maurizio Gobbi e Walter Gasperoni rispettivamente contro Pereira e Goebert. E' invece arrivata una sconfitta nel match inaugurale contro l'Italia.

Oggi in programma gli altri due incontri contro Francia e Belgio per chiudere il girone. Tra sabato e domenica si giocheranno quarti, semifinali e finale.



AC