Giro d'Italia, presentata la Tappa Riccione-San Marino. E il 28 marzo passa la Coppi Bartali

L'organizzazione del passaggio sul Titano richiederà, dice il capo della Protezione Civile Fabio Berardi, "400 persone per 3 o 4 giorni".

Il 19 maggio il Giro d'Italia torna sul Titano per la cronoscalata individuale San Marino-Riccione. 34,7 km di cui 15 sul territorio della Repubblica, da Faetano all'arrivo alla Porta del Paese passando per Montegiardino e Fiorentino,549 metri di dislivello col 6,6%di pendenza media e picchi del 12%. Sarà la Tappa 9, la “Wine Stage” di questa edizione e, come tale, presentata al Vinitaly. Il Giro si porta dietro un seguito di oltre 2mila persone e 500 mezzi a motore. Motivo per cui l'organizzazione della tappa sarà gestita da una squadra che coinvolgerà le Segreterie di Stato turismo e sport, le giunte dei 4 castelli attraversati, la federciclismo, le forze dell'ordine e volontari. A coordinare il tutto, il capo della protezione civile Fabio Berardi. Il punto più critico riguarda ovviamente la circolazione: 11 le vie che quel giorno saranno chiuse dalle 9 alle 17:30, con presidi a intersezioni e incroci, e tanti altri punti non saranno accessibili. "Per 3 o 4 giorni ci saranno 3-400 persone che lavoreranno per il buon esito di questo evento - spiega Fabio Berardi - sono previsti servizi di navetta e trasporti integrativi, se ci sarà molta gente anche il Multieventi potrebbe ospitare aree di sosta per i pullman".



Ma il Giro d'Italia è anche un'opportunità turistica che San Marino dovrà pubblicizzare a dovere. Nei punti strategici del territorio – tipo il ponte di Serravalle – saranno allestiti richiami alla corsa e nel centro storico si faranno percorsi rosa. Prima del giorno fatidico ci saranno anche altri appuntamenti ciclistici sul territorio. Per esempio, il 28 marzo passerà dal Titano la Coppi-Bartali, con tanto di traguardo volante alla Porta del Paese.





Nel servizio le parole di Fabio Berardi, capo della Protezione Civile.



