Special Olympics World Games: per San Marino è il giorno degli sport acquatici

Lo spirito degli Special Olympics è contagioso, si sa. E i semi che gli atleti stanno lasciando qui negli Emirati Arabi cominciano già a germogliare. Ieri sera un gesto forte, d'esempio per il mondo intero: per mano, le delegazioni della Nuova Zelanda e degli Emirati hanno osservato un minuto di silenzio di fronte alla Grande Moschea di Abu Dhabi, per ricordare le vittime dell'attentato di Christchurch e per respingere la scia di odio e divisione che ogni atto terroristico porta dietro di sé.



E oggi si va avanti, con un altro giorno di gare e di sfide, come sempre, nello sport e nella vita. Per San Marino i protagonisti sono stati il nuoto e la vela. Thierry Mancini, in prima divisione, è riuscito finalmente a tornare in mare dopo uno stop forzato causa maltempo e tempesta di sabbia.



Un po' di delusione invece per Omar Santini ed Elia Gasperoni, impegnati nei 25 metri a stile libero, in una divisione impegnativa e in una giornata un po’ sfortunata.



Sentiamo gli atleti Thierry Mancini, Omar Santini ed Elia Gasperoni



