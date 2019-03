Giro d'Italia, Dumoulin e Roglic si allenano a San Marino

I due ciclisti stanno provando il percorso della crono che passerà dal Titano.

Alla tappa sammarinese del Giro d'Italia mancano due mesi, i campioni del ciclismo però sono già in Repubblica. Si parla di Tom Dumoulin - vincitore del Giro 2017 - e Primoz Roglic, che dopo aver disputato la Tirreno-Adriatico sono saliti sul Titano per testare il percorso della tappa n°9, una crono con arrivo alla porta del Paese, dove sono stati immortalati a fine allenamento. I due sono specialisti - nonché medagliati iridati - nelle tappe a cronometro, dunque sono tra i potenziali candidati per la vittoria della prova sammarinese.