Coppa del Mondo tiro a volo, Perilli-Berti 11' nel Mixed Team

La coppia biancazzurra chiude con 146/150.

È un solo piattello a separare Alessandra Perilli e Gian Marco Berti dagli shoot off per la finale del Mixed Team della prova messicana di Coppa del Mondo. Nelle tre serie di qualificazione, la coppia biancazzurra chiude all'11° posto con 146/150. Dopo una prima serie perfetta per entrambi, arrivano due errori della Perilli, nella seconda, e un errore a testa nella terza.