00 VERDE - Puntata del 01/07/18

01/07/2018 12.00.00

Nel Giardino delle Erbe a Casola Valsenio (Ra) parte un colorato viaggio fra storia e intensi profumi di centinaia di

piante di interesse medicinale-officinale ed aromatico, che con le loro preziose virtù sono presenti in ogni aspetto della nostra vita.



Nature for Water, cioè La natura per l'Acqua, è lo slogan della giornata mondiale dell ‘Acqua del 2018 . Imparare dalla natura per trovare soluzioni semplici e sostenibili a difesa dell ambiente. Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna ricordiamo che la protezione delle risorse idriche e la gestione forestale sostenibile fa parte dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell 'ONU.



Anche il gelato è attento al verde e alla sostenibilità ambientale con prodotti a Km 0. Per questa ricerca della qualità, due



giovani gelatieri della Repubblica di San Marino si sono distinti fra le migliori gelaterie artigianali emergenti d'Italia.



Negli ultimi anni si assiste ad un progressivo aumento delle attività di mitilicoltura. Qual'è la tecnica di allevamento delle cozze e che qualità presenta il prodotto allevato? Scopriamo proprietà e curiosità di questo prelibato mollusco.