00 Verde - Puntata del 04 giugno 2017

http://stream.senape.tv/widget/video.action?v=3.0&uid=sanmarino&rid=8P2BWA2LBMP9&wdt=765&hgt=447&ast=false&vol=100&pll=false&cmp=ply

04/06/2017 12.00.00

Per sostenere i nostri vicini di casa, 00VERDE riparte da alcuni degli 86 comuni nel cratere del sisma delle Marche con i ” Raccolti dal Cratere” : le nostre telecamere testimoniano come sono cambiate le condizioni di vita e le produzioni agricole dopo le recenti scosse del terremoto.

A Visso, nell’azienda di Luca Testa, ubicata in prossimità del fiume Nera, grazie al particolare terreno ricco di minerali, si producono cicerchia, fagioli, ceci, farro. Il terremoto ha provocato anche un generale dissesto del territorio così come importanti interruzioni della viabilità; tutto ciò incide sul commercio delle produzioni salvate, ma ostacola anche la preparazione dei terreni da parte degli agricoltori per le nuove coltivazioni delle lenticchie.

Torniamo in territorio sammarinese, seguendo un piccolo corso d’acqua, Il Rio Fiumicello che separa il Castello di Domagnano da quello di Faetano, lambendo una bellissima vallata esclusa dal recente inurbamento.

Il presidente della cooperativa allevatori sammarinesi ci illustra il metodo di allevamento linea vacca-vitello, e ci racconta che la cooperativa da oltre 30 anni opera per produrre carni di altissima qualità grazie alla vendita "dal produttore al consumatore", adottando il certificato di garanzia C.B.P.G. o Carne Bovina Pregiata e Garantita e il certificato di rintracciabilità, per assicurare maggiori garanzie al consumatore.

Piccoli insetti con grandi funzioni attorno a noi : la forbicetta con Gianluca Giardi.

Perché i grassi insaturi, omega 3 e omega 6 fanno bene al cervello? Lo spiega la nutrizionista Dott.ssa Marina Corsi.