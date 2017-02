Campioni&Campioni - Puntata del 17/02/17 - MONDIALI ARGENTINA 1978

http://stream.senape.tv/widget/video.action?v=2.0&uid=sanmarino&rid=5W6EXBJLSMNQ&wdt=765&hgt=430&ast=false&vol=100&pll=false&cmp=ply

17/02/2017 22.00.00

L'Argentina organizza il Mondiale nel '78. Il Generale Videla, nuovo capo del governo, vuole vincerlo per accreditarsi agli occhi delle comunità internazionale. Ma di quel paese troppe cose non sono chiare. Ci sono madri che protestano a Plaza de Mayo perchè dei loro figli non si sa nulla. Chi è contro il regime ha vita breve. Nell'Italia che gioca un ottimo Mondiale c'è Eraldo Pecci. Italo Cucci è sul posto come Direttore del Guerin Sportivo.