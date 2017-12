Close Up

Con Francesco Guccini e l'intervista di Sergio Zavoli a Padre Michele Casali, frate domenicano che insieme al cantautore fondò l'Osteria bolognese. Chiusa per turno da oltre 30 anni, è tornata in questi giorni a vivere l'Osteria della Dame. Simbolo di un...

Cosa è cambiato in queste ore nella banca più determinante della Repubblica? Chi sono i protagonisti del cambio? In anteprima i nuovi vertici della Cassa di Risparmio in studio. In studio, insieme al DG RTV Carlo Romeo e al Caporedattore centrale alle ...