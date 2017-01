Khorakhané - 12^ puntata - 22/01/2017

Khorakhanè

A Korakanè, in studio con Sara Bucci i rappresentanti della Caritas e della Casa di Betlemme, insieme ad alcuni riminesi che in questi giorni di gelo si trovano a vivere per strada ...

Per la giornata dello sport paralimpico in studio Simone Baldini, triatleta e Daniela Del Din, presidente Federazione Sammarinese Sport Paralimpico...

Giornata della sindrome di down. A Khorakhanè Luca Eugenia e Maria raccontano i loro progetti, i sogni d'amore e di autonomia, quegli 'sguardi che pesano' perché fanno sentire diversi. Per Luca anche l'occasione di presentare il suo nuovo libro 'up ANd ...