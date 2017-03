Khorakhané - 18^ puntata - 05/03/2017

05/03/2017 18.30.00

Il sogno di indipendenza di ragazzi speciali. 'Adesso e dopo di noi', la start up sociale Made in San Marino. In studio Massimo Rastelli (Presidente Rotary San Marino), Nubbia Reggini (psicoterapeuta), Maurizio Ceccoli, Michele Manara, Elia Gasperoni, Deborah De Mattia