Khorakhané - La globalità del messaggio Special

Gli atleti degli Special Olympic pronti a conquistare Abu Dhabi. A Khorakhanè la delegazione che rappresenterà San Marino nell’ambito di quella meravigliosa intuizione che sono gli Special Olympic World Games. In studio con Sara Bucci: Barbara Frisoni (capo delegazione) e gli atleti Federico Alessandrini, Thierry Mancini, Marianna Pruccoli, Eleonora Santolini, Paolo Bindi, Beatrice Cellarosi, Elia Gasperoni, Melissa Mancini, Omar Santini, Nicholas Frassini.

Khorakhanè - Il Mondo per Tutti A Khorakhanè la prima uscita pubblica della costituenda associazione Il Mondo per Tutti. Nasce dalle esigenze che alcune persone in sedia a rotelle, residenti a San Marino, vogliono rendere pubbliche anche grazie a filmati che con grande ironia affrontano...

Khorakhané - Avamposto di partecipazione attiva Al servizio della città e di chi ha più bisogno. CiViVo è il progetto avanzato dal Comune di Rimini, nato dalla voglia delle persone di essere comunità e di contribuire direttamente alla vita della propria città. In studio: Roberta Mazza (Responsabile CI....

Khorakhané - La lezione di Laura Laura è una ragazzina di San Marino di 13 anni, che non riesce a comunicare verbalmente né a scrivere. Ha una malattia genetica rara, che non le impedisce di seguire la sua passione: il volteggio equestre. Grazie alle insegnanti del Circolo Equestre di Ri...

Khorakhané - Silicon Valley Tour A Khorakhanè si uniscono economia, tecnologia ed il grande tema dell’immigrazione. In studio i volti del progetto che ha portato anche alcuni ragazzi migranti tra gli studenti selezionati in tutta Italia per il Silicon Valley Tour. Un ponte tra il Belpaes...

Khorakhané - La Giornata della Memoria Nella giornata della Memoria, la Shoah da una prospettiva nuova: quella delle donne ebree. In studio Laura Fontana – Responsabile Attività Educazione alla Memoria Comune di Rimini e Responsabile per l'Italia Mémorial de la Shoah e Patrizia Di Luca, resp...

Khorakhané - Fratelli 'speciali' A Khorakhané l'universo poco conosciuto dei 'siblings', termine anglosassone che in Italia definisce i fratelli di bambini con disabilità. Qualcosa che non si può scegliere, un vissuto complesso, multidimensionale ma anche bello e divertente, come raccont...

Khorakhanè - Emergenza droga Ospiti di Sara Bucci: Antonio Tinelli (Responsabile Prevenzione Comunità di San Patrignano) e Aurora Pilia...

Khorakhanè - Salvare una vita, donando Sotto Natale, il gesto cosi scontato dello scambio dei regali diventa occasione per una riflessione profonda sul vero significato di dare. Insieme alla presidente nazionale di Admo Rita Malavolta ed a Patrizia Cavalli, presidente di Aslem, l’efficacia del...

Khorakhanè - Non esistono cause perse A Khorakhanè l’esperienza di volontariato professione dell’Avvocato di Strada, che nei suoi primi 18 anni ha fatto in modo che la giustizia trovasse ‘l’indirizzo giusto’. Anche per chi non lo ha più: senza residenza infatti in Italia vengono a meno i diri...

Khorakhané - Le barriere architettoniche "I limiti non esistono se non siamo noi ad imporceli". Antonio Genovese, mister in carrozzina, a Khorakhanè porta una storia di fatica, di impegno e di successo. Ed una passione che supera la disabilità ed impone sfide sempre nuove. Ospiti di Sara Bucci:...