Khorakhané -Speciale Shoah

Khorakhanè

Immigrazione e diritti umani da un punto di vista diverso: quello della tecnologia. In studio Christian Richmond Nzi, inventore della app Mygrants, e Luca Signori del sito Welcomaps ...

Il 30 dicembre scorso in Colombia la Comunità di Pace di San José de Apartadò è stata presa di mira da quattro uomini armati appartenenti a gruppi paramilitari, che hanno cercato di assassinare il leader della Comunità di Pace. Erano presenti i volontari ...

La sfida della indipendenza nella quotidianità dei ragazzi della Fondazione Centro Anch’io coinvolti nel progetto Chiavi di Casa. In studio Patrizia Carlini (Segretario Fondazione Centro anch'io) - Danilo Grandoni - Stefania Toccaceli; Maria Chiara Bacci...

In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, ospiti di Sara Bucci: Maria Chiara Baglioni ( Presidente Commissione Csd Onu) - Stefania Sarti (Uoc Salute Mentale) - Mattia Marinelli (Iam) - Maurizio Ceccoli - Monica Baldinini (As...

A Khorakhané il progetto innovativo della scuola elementare “Il Torrente” di Dogana. Due cartoni animati, realizzati dal tecnico di Rtv Paolo di Lorenzo, hanno affrontato temi importanti come il bullismo rendendo i ragazzi protagonisti, dall’ideazione dei...

Giornata Mondiale dei Poveri. Un invito all'incontro con i mille volti della povertà sullo sfondo di uno sforzo che non identifica il povero in chi ha la dispensa vuota. Ed una occasione per lanciare l'appuntamento con l'evento di solidarietà più popolare...