Palazzo Pubblico – 03/08/2018

http://stream.senape.tv/widget/video.action?v=3.0&uid=sanmarino&rid=78FRSS3LSLN8&wdt=765&hgt=447&ast=false&vol=100&pll=false&cmp=ply

03/08/2018 22.20.00

In studio con Luca Salvatori



Per la maggioranza

Enrico Carattoni (SSD)

Fabrizio Perotto (RF)

Luca Boschi (C10)



Per l'opposizione

Oscar Mina (PDCS)

Dalibor Riccardi (gruppo misto)

Gian Carlo Capicchioni (PDCS)

Denise Bronzetti (PS)

Marianna Bucci (Rete)



Al Question Time il Segretario Di Stato Per Il Territorio E Il Turismo

Augusto Michelotti