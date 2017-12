Passione calcio

In studio Elia Gorini e Paolo Crescentini. In collegamento telefonico Martina Piemonte, attaccante del Siviglia...

In studio con Elia Gorini e Paolo Crescentini, Giuseppe Canini, coordinatore nazionale Futsal...

In studio con Elia Gorini e Paolo Crescentini, Valerina Canini (centrocampista San Marino Academy) e Martina Bianchi (attaccante San Marino Academy)...

In studio con Elia Gorini e Paolo Crescentini, Fabrizio Mastini (allenatore San Marino Academy esordienti) e Davide Gasperini (allenatore San Marino Academy)...

In studio con Elia Gorini e Paolo Crescentini, Sara Fratini (attaccante Riccione) e Mary Russarollo (attaccante Riccione)...

In studio con Elia Gorini e Paolo Crescentini, Mimmo Protti (coordinatore Tre Fiori/Fiorentino) e Giovanni Podavini (coordinatore Titano Academy)...

In studio con Elia Gorini e Paolo Crescentini, Valeria Monterubbiano (attaccante Atalanta) e Rudy Trolli (responsabile comunicazione Atalanta/Mozzanica)...

In studio con Elia Gorini e Paolo Crescentini, Firmino Pederiva. In collegamento telefonico Mino Favini (ex responsabile settore giovanile Atalanta)....