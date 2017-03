Speciali RTV

Un approfondimento, attraverso immagini e interviste, sulla attività che quotidianamente svolge il personale istruttore di Maricentadd, per prevenire e fronteggiare le emergenze in mare. ...

Un dialogo, la dignità delle parole, per aprire il nuovo anno. Un Costanzo intimo, inedito, che racconta al DG Carlo Romeo i primi passi nel mondo del giornalismo “aumentandosi gli anni per darsi un tono” e che dice grazie ad Indro Montanelli per averlo f...