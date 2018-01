Sport

12 MINUTI CON...GIORGIO LEONI Coordinatore Nazionali San Marino...

Righetti deluso, Mezzanotti si gode il pari "Abbiamo fatto un passo indietro, oggi abbiamo giocato poco, poco, poco bene", dice il tecnico biancorosso....

Rimini-Tuttocuoio, Arlotti: "Rivisti i vecchi difetti, sul loro gol errore anche mio" L'attaccante si prende parte delle colpe per il pareggio dei toscani per non aver coperto su Costalli....

Lorenzo Cinque:" Siamo in crescita, e per i play off ci siamo anche noi" Con la doppietta di oggi, l'attaccante del San Marino Lorenzo Cinque raggiunge quota 8 nella classifica dei marcatori di Serie d girone F ...

Medri:" Perdere mi avrebbe dato molto fastidio" Il tecnico del San Marino Filippo Medri analizza il pirotecnico pareggio tra San Marino e Pineto, sottolineando il carattere mai domo dei suoi ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine. Per l'allenatore del Pineto Daniele Amaolo è difficile digerire un ...

Un brutto Rimini è ripreso nel recupero: 1-1 col Tuttocuoio, ma resta primo I biancorossi passano al 12° con Arlotti ma poi non fanno più nulla o quasi, incassando il pari di Costalli nel recupero. 1-1 anche per tutte le inseguitrici, perciò i distacchi restano invariati....

Franco Carraro: Lo sport unisce e succederà anche a Pyeongchang. I mondiali senza l'Italia saranno una sofferenza per i tifosi azzurri Pazzesco pareggio tra San Marino e Pineto. I Titani recuperano 2 goal nei minuti di recupero ...

Serie D Girone F : San Marino – Pineto 3-3 Pazzesco pareggio tra San Marino e Pineto. I Titani recuperano 2 goal nei minuti di recupero ...

Cesena, dopo due nuovi acquisti il punto sul mercato del Dg Rino Foschi: "Per Dal Monte nessuna richiesta" Due nuovi acquisti per il Cesena che è anche alla ricerca di un esterno sinistro. Il punto sul mercato della squadra bianconera con il Direttore Generale Rino Foschi che afferma, non ci sono richieste per Dal Monte. Nel video la sua intervista....

A Cesena la presentazione di Simone Emmanuello: "Ho una voglia di giocare incredibile" A Cesena, ieri la presentazione del difensore Saugher, oggi quella di Simone Emmanuello che ha giocato la prima parte della stagione con la maglia del Perugia. Sentiamo le prime parole in bianconero, del centrocampista, scuola Atalanta. ...

VL Pesaro: cuore e coraggio nella vittoria con Sassari Il quintetto di Leka supera la Dinamo per 88 a 85, in un Adriatic Arena completamente in delirio. ...