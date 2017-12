Un anno di sport 2017

25/12/2017 19.50.00

La Redazione Sportiva di San Marino RTV presenta: ”Un anno di sport 2017”. 12 mesi di grande importanza per lo sport del Titano con grande attenzione rivolta alla manifestazione principe come i Giochi dei Piccoli Stati d’Europa organizzati per la terza volta dalla Repubblica. Svolta storica per il calcio sammarinese con l’addio di Giorgio Crescentini e l’arrivo della nuova Governance. In evidenza anche lo scandalo calcio scommesse che ha colpito il Titano in questa stagione. Spazio a tutte le manifestazioni in territorio; dal Rally Legend alle varie edizioni di eventi sportivi che le federazioni sportive affiliate al Cons organizzano con ottimi riscontri di pubblico e risultati.