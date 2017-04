Burke, direttore sala stampa vaticana: "Papa in Egitto, nessuna variazione al programma"

La visita del Pontefice il 28 e 29 aprile, per il giornalista egiziano Mahadi El-Nemr, "Potrebbe essere collegata con gli attentati"

A fine mese la visita di Papa Francesco in Egitto, in un clima difficile. Ma “tutto va avanti secondo programma”, assicurano dal Vaticano, mentre il Pontefice già nell'Angelus di domenica ha rivolto parole di cordoglio per quanto accaduto.



“Il viaggio del Papa in Egitto procede secondo programma”, assicura il direttore della sala stampa vaticana, Greg Burke, per dire che nonostante i gravi attentati non ci saranno variazioni quando il Papa arriverà in Egitto. All'Angelus della domenica delle palme, davanti a 50mila persone secondo i numeri forniti dalla gendarmeria vaticana, il Pontefice ha espresso il suo cordoglio.

Sarà una visita breve ma intensa, quella in Egitto, il 28 e 29 aprile. All'arrivo, previsto al Cairo nel primo pomeriggio, la cerimonia di benvenuto al palazzo presidenziale di Heliopolis, e le visite di cortesia al presidente della Repubblica e al grande imam di Al-Azhar.

Quindi il discorso alla conferenza internazionale sulla pace, e gli incontri con le autorità e col Papa Tawadros II. Il giorno seguente, sabato, dopo la messa il pranzo coi vescovi egiziani, e a concludere l'incontro di preghiera col clero, religiosi e seminaristi prima del congedo.



Francesca Biliotti



