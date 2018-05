#1088km Polonia-San Marino. Piotr Wróbel ricevuto dai Capitani Reggenti

I Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci hanno ricevuto in mattinata Piotr Wróbel.



L'operatore della TV polacco, ha compiuto un viaggio Polonia-San Marino per raccogliere fondi per il figlio disabile Ian.



Nella pagina facebook dell'impresa Piotr ha commentato così: "La ciliegina sulla torta! Una foto con i Capi di Stato!".