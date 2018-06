Rtv: manovre, canale e nuova fascia estiva di cartoni animati al centro del dibattito in Cda

Un Cda che per ora chiude il cerchio su giorni vissuti con apprensione dai dipendenti di Rtv dopo l'Assemblea generale di giovedì scorso con al centro il contenimento della spesa. Clima sereno e concreto, nonostante la delicatezza dei temi sul tavolo, sia per i consiglieri Rai che per quelli Eras i quali hanno approvato con alcuni emendamenti le manovre richieste alla Direzione Generale nella seduta precedente, con un mandato a 360 gradi per identificare ulteriori voci da ridurre per il prossimo semestre. Presentate dal Direttore Romeo alcune ipotesi su cui il Cda si è espresso approvando un primo intervento legato principalmente al palinsesto e sollecitato dal Dg, che esclude al momento il taglio agli stipendi.



L'azienda in ogni caso si conferma sana. “Dal 2013 – osserva il Dg - ha operato una riduzione dei costi complessivi per oltre l'11% con punte del 20% e il bilancio resta sotto controllo ma è l'andamento di cassa a provocare quest'anno una serie di preoccupazioni fra riduzione delle risorse, ritardi dei finanziamenti e la diminuzione delle entrate pubblicitarie del primo semestre che hanno resi necessari alcuni provvedimenti straordinari per tutelare azienda e posti di lavoro in un 2018 complesso per tutti. Prosegue il piano di ristrutturazione e rilancio avviato sei anni fa con l'obiettivo finale di portare il servizio pubblico sammarinese a coprire l'intero territorio italiano, sia per i ritorni di immagine per il Paese, di ascolti e di conseguenza delle risorse pubblicitarie”.



Il Cda conferma inoltre la massima attenzione alla questione frequenze, ribadendo ancora una volta la totale irrinunciabilità di un canale tv nazionale sammarinese. Intanto per i prossimi mesi è stata annunciata anche una nuova fascia estiva di cartoni animati, in onda mattina e pomeriggio fino a settembre. Stabilita, infine, la data del Galà di presentazione del palinsesto 2018-2019: sarà il 29 settembre.



Nel video le interviste al Presidente di San Marino Rtv Davide Gasperoni e Carlo Romeo, Dg San Marino Rtv