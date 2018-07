Anche i docenti della Scuola dell'Infanzia dicono no ai tagli: “Con i bambini si investe”

Indignazione e amarezza. Con queste parole i docenti della Scuola dell'Infanzia di San Marino esprimono la propria contrarietà agli interventi del Decreto Delegato sul sistema scolastico. A cui aggiungono una delusione per il mancato confronto con chi “la scuola la porta avanti”.



Un Decreto che, secondo gli insegnanti, non tutela gli standard qualitativi e la sicurezza poiché stabilisce il rapporto numerico insegnanti-bambini. Di fatto, già da quest’anno, ci sarà un docente in meno nei plessi di Montegiardino, Chiesanuova, Fiorentino e Murata.



Leggi il comunicato integrale