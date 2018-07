Altro gelato: da gelateria emergente alla top 100 italiana per 'Dissapore'

Una ricerca che non accenna ad esaurirsi. E' stato definito così L'altro Gelato dalla rinomata rivista web specializzata nel settore food Dissapore nel decretarlo, tra le migliori 100 gelaterie dello stivale.

Per il momento è una nuova entrata al 91° posto, ma la gelateria di Domagnano continua a far parlare di sé, dopo aver ottenuto, sempre dalla stessa Dissapore una menzione nelle 15 attività artigianali emergenti, I ragazzi di L'Altro gelato hanno idee chiare nonostante la giovane età, sono Samantha Santagada, laureata in marketing alla Sapienza di Roma, e Fabio Matteini.



Ma quali sono i criteri da soddisfare, i comandamenti per entrare nel grande “regno del gelato”?

Non ci sono franchinsing, preparati, grumi, pezzi di ghiaccio o gusti puffo che tengano.

Parole d'ordine trasparenza, ricercatezza e ovviamente qualità.

Requisiti che sono stati ritrovati anche nei gelati di Samantha e Fabio. Il loro

ritornello è chilometro zero.



Tantissimi i complimenti e i commenti su Facebook da tutti gli amici di Altro Gelato.

“Sappiamo che la nostra strada è ancora lunga – scrivono - ma per noi questo è solo un piccolo passo verso traguardi ancora più grandi”.



Nel video l'intervista alla titolare della gelateria Altro Gelato Samantha Santagada.



Silvia Sacchi