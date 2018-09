3 settembre: Festa di San Marino e di Fondazione della Repubblica

Oggi si celebra la festa del Santo Patrono di San Marino unitamente a quella della Fondazione della Repubblica.



Secondo la tradizione la repubblica più antica del mondo è stata fondata da uno scalpellino originario di Arbe, nella Dalmazia settentrionale di nome Marino.



Il tagliapietre era giunto nel territorio di Rimini assieme a San Leo in fuga dalla persecuzione contro i Cristiani iniziata dall'imperatore Diocleziano. I due giunsero nel territorio di Rimini, impegnandosi nella ricostruzione delle mura della città.



Sul Monte Titano si impegnarono per estrarre e lavorare la roccia. Leo si separò presto dal compagno e trovò rifugio a Monte Feltro, dove edificò la sua chiesa, mentre Marino rimase a Rimini per dodici anni e tre mesi.



In quel periodo Marino professò la parola del Signore, avvicinando molti abitanti di Rimini, anch'essi perseguitati da Diocleziano, al cristianesimo. Da quel gruppo di abitanti si formò nel 301 la prima comunità della Repubblica, dando inizio alla storia di San Marino.



Secondo la tradizione Marino morì il 3 settembre del 366. Per celebrare il Santo e la fondazione dello stato in quella data si celebra la ricorrenza ogni anno sul Titano.



