Obesity Day, anche San Marino aderisce alle iniziative per combattere l'obesità

“Occhio al girovita” perché oggi è l'Obesity Day, giornata nata su iniziativa dell'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, per sensibilizzare la cittadinanza nei confronti dell'obesità. Anche San Marino aderisce: l'Istituto Sicurezza Sociale ha predisposto due postazioni, al Centro Salute di Serravalle e all'Ospedale di Stato, con medici e dietiste che forniranno informazioni sui corretti stili di vita. L'obesità è da intendersi come una vera e propria malattia che causa numerosi rischi per la salute dalla persona. In territorio sono circa 450 le persone con un grado di obesità elevato.



Sentiamo il medico Maria Letizia Petroni