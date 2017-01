Maltempo: oltre 10 centimetri di neve in Città e Chiesanuova. Difficoltà sulle strade da Borgo

La neve che continua a scendere nei castelli più alti della Repubblica, ha superato i 10 centimetri in Città e anche di più a Chiesanuova. Questa mattina prime difficoltà sulle strade. Intorno alle 8.15 un piccolo sinistro in via Piana ha visto l'intervento della Polizia Civile per deviare il traffico, mentre via Cella Bella è stata chiusa per un tratto per la presenza di un pullman che si è intraversato e dunque ha dovuto mettere le catene. Situazione ora risolta. Ma col passare delle ore alcuni mezzi intraversati anche al Ventoso. Gli agenti stanno deviando i mezzi pesanti alla rotatoria Agip di Borgo in salita, mentre le macchine possono circolare solo se attrezzate. I Mezzi rottaneve sono tutti al lavoro: "Strade al momento quasi tutte percorribili, se muniti di gomme termiche" - secondo uno dei tecnici in servizio -. E' importante prestare attenzione nelle aree del territorio più isolate, non ancora raggiunte dai mezzi ma che in giornata verranno liberate. Chiesanuova, Città e Borgo le zone - sedici in tutto - maggiormente colpite dalla neve. Il Servizio rottaneve ha intensificato il lavoro dalle 6.15 di questa mattina, con il peggioramento delle condizioni meteo e proseguirà h24, finchè le condizioni lo richiederanno. Attivo e funzionante anche il Centralino per le segnalazioni, con una segreteria telefonica pronta a raccogliere i messaggi dei cittadini.



Particolarmente critica la situazione nelle Marche, dove le scuole sono chiuse in diversi comuni e la situazione non migliorerà prima di giovedì, stando al responsabile della Protezione Civile Fabrizio Curcio.

A Urbino scuole di ogni ordine e grado chiuse anche domani, viste le abbondanti precipitazioni.

Chiuso al traffico per neve un tratto della E 45 a cavallo tra Romagna e Toscana, compreso tra il km 149 e il km 200, tra S. Stefano e Montecastello (Forlì-Cesena). Lo rende noto l'Anas con un comunicato in cui si parla di "precipitazioni nevose, in atto ininterrottamente da ieri sera".



Sulla riviera romagnola forte vento che, proveniente da nord – est, si è abbattuto nella notte con valori medi sempre di 70 km/h e raffiche fino a 90 km/h, ha determinare sul lungomare riminese il formarsi di forti accumuli di sabbia che, non appena le condizioni meteo lo permetteranno, le squadre Anthea provvederanno a rimuovere sia con l’utilizzo di scavatori che di spazzatrici.



Al momento le Centrali operative di Polizia municipale e d’Anthea non hanno registrato altri danni sul territorio ad eccezione della caduta di un cipresso all’interno del cimitero monumentale e di un albero a san Martino in Venti, in prossimità del ristorante Squadrani.



La Protezione civile raccomanda ai gestori di attività all’aperto di sistemare e fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili d’essere danneggiati nonché di non accedere a moli e dighe foranee.