Amianto nel rogo di Fiorentino: le rassicurazioni dalla segreteria al Territorio

Già fissato un incontro con la cittadinanza per lunedì alle 21. Spiegate le procedure di messa in sicurezza eseguite e quelle già pianificate

Tanta preoccupazione da parte della cittadinanza e dello stesso Capitano di Castello di Fiorentino, Daniela Giannoni, per le particelle di amianto eventualmente liberate nell'incendio di due notti fa ai Pianacci. Insieme all'abitazione di via Impietrata, dichiarata inagibile dopo lo spegnimento dell'incendio, è stata coinvolta nel rogo anche la copertura in eternit di un capanno. La segreteria al Territorio ha già dato la propria disponibilità ad incontrare i cittadini in una serata pubblica, fissata per lunedì 3, alle 21, al Centro Sociale di Fiorentino. Insieme al segretario Michelotti e alla Giunta di Castello ci saranno i responsabili della Protezione Civile e del dipartimento prevenzione, per fornire ai cittadini ogni chiarimento, spiegando le procedure di messa in sicurezza seguite sino ad ora e quelle già pianificate per i prossimi giorni.

Nel video, l'intervista al Capo della Protezione Civile, Fabio Berardi