Fake mail: impossibile identificare gli autori del reato

Il Commissario della legge Alberto Buriani ha archiviato il procedimento contro la fake mail dell'11 maggio 2017, apparentemente inviata da Adesso.sm, per l'impossibilità di individuare gli autori del falso. Dalle indagini e dalla ricostruzione dell'inquirente si evince che il comunicato "dal tono e dal contenuto assai anomali", era transitato su un server localizzato a Roma, in un dominio falso attivato con una carta di credito precaricata e anonima acquistata per 105 euro in un negozio di Serravalle. Le modalità operative, scrive Buriani, dimostrano dimestichezza nell'impiego di espedienti per mantenere l'anonimato e nella creazione di falsi indirizzi e utenti. Ecco perchè non è stato possibile identificare gli autori del reato.



Sonia Tura