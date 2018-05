Droga: interrogatorio di garanzia per il sammarinese arrestato dalla Gendarmeria

Questa mattina l'interrogatorio di garanzia, davanti al Commissario della Legge Antonella Volpinari, per il sammarinese arrestato due giorni fa dagli uomini del reparto di polizia giudiziaria della Gendarmeria per possesso di oltre 30 grammi di marijuana, custodita nella sua abitazione.



Difeso dagli Avvocati Rossano Fabbri e Marino Federico Fattori, il giovane avrebbe rigettato la contestazione di spaccio di stupefacenti ipotizzata a suo carico, facendo leva sull'uso personale. In attesa che il magistrato si esprima sull'eventuale attenuazione della misura cautelare, il ragazzo resta in carcere.