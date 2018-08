Detenuti evasi: le ricerche continuano

Tutte le forze di polizia di San Marino hanno continuato nella notte a pattugliare il territorio alla ricerca di Achille Lia e Albano Ahmetovic, evasi nel pomeriggio di ieri dal carcere dei Cappuccini. Al momento pare non ci siano novità.



Stretta la collaborazione con le forze dell'ordine italiane che nel pomeriggio di ieri hanno messo a disposizione anche due elicotteri che hanno sorvolato più volte il territorio sammarinese.



I due evasi stavano scontando pene definitive per furto e sono riusciti a guadagnarsi la fuga aggredendo un Gendarme che, dopo essere stato accompagnato in Pronto Soccorso, non è in gravi condizioni.