Massimo Bottura è di nuovo al primo posto dei 50 Best Restaurant

Il continuo impegno di Massimo Bottura finalizzato alla promozione del carattere unico della sua Osteria Francescana lo ha portato per la seconda volta a raggiungere il primo posto nella classifica dei “50 Best Restaurant”. Lo chef che ha ideato“Al Mèni”, nel fine settimana tornerà a Rimini, all'interno e attorno al tendone situato in Piazzale Fellini. Saranno presenti 12 fra i più grandi rappresentanti della cucina dell'Emilia Romagna e del mondo, che creeranno piatti stellati a prezzi economici.